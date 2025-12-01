В Свердловской области полицейские задержали закладчиков с помощью БПЛА

В Свердловской области на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский транспортные полицейские с помощью беспилотников задержали двух подозреваемых в сбыте героина, сообщили в пресс-службе УТ МВД по Свердловской области.

Фото: Telegram-канал «Транспортная полиция Урала»

Помощь правоохранителям оказали специалисты из группы по применению робототехники и беспилотников. Они следили за подозреваемыми с помощью дрона и фиксировали их действия. Оператору БПЛА понадобилось два дня, чтобы снять процесс совершения преступления.

Закладчиками оказались 46-летний мужчина, работающий на сталелитейном заводе, и его 44-летняя сожительница. При досмотре у пары нашли свертки со светлым порошком внутри. Экспертиза показала, что это героин общей массой 0,933 грамма. В телефонах злоумышленников были обнаружены фотографии с координатами 20 тайников, где полиция изъяла еще более 7 граммов наркотика.

Задержанные признались, что являются наркозависимыми и занимались сбытом героина около месяца. По заданию куратора они оставляли около 30 тайников в день, получая за это 4000 руб.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков группой лиц). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева