«Наша цель — усложнение экономики»

Недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал, что регион не будет дожидаться, когда его экономика начнет останавливаться из-за дефицита квалифицированных кадров. С самым молодым вице-губернатором в новом составе областного правительства Егором Мищеряковым «Ъ Северо-Запад» говорил о том, как нехватка специалистов влияет на запуск и реализацию проектов в регионе, значении Петербурга для экономики Ленобласти и новых горизонтах в привычных для области отраслях промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Вы самый молодой вице-губернатор в новом составе правительства Ленобласти. В свое время ваш предшественник Дмитрий Ялов тоже начинал работу в команде Александра Дрозденко как самый молодой руководитель в областной администрации. Эта некая традиция экономического блока?

— В самом деле, получается, что у нас в экономическом блоке традиционно довольно молодое руководство по меркам государственных служащих. Например, в комитете экономического развития есть отделы, где сотрудников младше 30 лет — большинство. Так что да, возможно, это уже стало традицией нашего блока.

— Какие первоочередные задачи ставите перед собой в новой должности?

— Главный вызов для Ленинградской области сегодня — это дефицит кадров, ощущаемый уже сейчас. Запуская новые производственные мощности, мы остро нуждаемся в высококвалифицированных специалистах, особенно инженерах. Наш бизнес вынужден буквально «хантить» персонал у действующих предприятий, у соседних регионов. И хотя на общие экономические условия всей страны мы не можем повлиять, но именно подготовка нужных кадров является ключевым направлением нашей работы совместно с образовательным блоком правительства. Нам необходимы эффективные программы подготовки востребованных в нашей экономике кадров.

— Губернатор Дрозденко недавно заявил, что к 2027 году колледжи в регионе будут буквально обязаны иметь якорных заказчиков на подготовку необходимых для Ленобласти специалистов. Это первый шаг?

— Совершенно верно. Фактически речь идет о переходе к государственному заказу на удовлетворение потребностей бизнеса в рабочей силе. Суть в следующем: если предприятие дает колледжам заявку, предположим, на 30 фрезеровщиков, техникум организует соответствующую программу подготовки именно этих специалистов на конкретном оборудовании. То есть цель — чтобы за каждым техникумом было закреплено одно, а желательно два-три промышленных предприятия. Это позволяет бизнесу заранее адаптироваться к выпускникам и сокращает сроки адаптации новоиспеченных рабочих. Выпускники, в свою очередь, получают гарантии занятости еще до завершения учебы. Именно такая политика развивает кадровый лифт, создавая уверенность у молодежи в своем будущем развитии, дает больше вариантов профессионального роста.

— Ленобласть занимает лидирующие позиции по стране в строительстве и АПК, но продолжает испытывать трудности в определенных отраслях, пострадавших от санкций и других обстоятельств. Насколько эффективны меры поддержки этих отраслей?

— Здесь важно отметить, что около половины валового регионального продукта (ВРП) занимает промышленность, транспорт и логистика. Безусловно, строительство и сельское хозяйство вносят значительный вклад в экономику региона. Наш аграрный комплекс обеспечивает продуктовую безопасность. Строительный комплекс оказывает мультипликативный эффект на экономику — на каждый рубль в стройке приходится, по разным оценкам, от 6 до 9 рублей частных инвестиций. Однако существуют отрасли, которые пострадали сильнее остальных: лесопереработка и автомобильная промышленность. Перед нами стояла важная задача поддержать предприятия, столкнувшиеся с закрытием границ и потерей рынков сбыта. Поэтому нашей первоочередной задачей было помочь им найти потребителей на внутреннем рынке. Это и торговые сети, и строительные компании и так далее. Кроме этого, нужно было помочь найти дополнительные возможности для экспорта, чем мы и занимались в последние годы.

В настоящее время перечисленные отрасли, конечно, не восстановились до конца, но нам, по крайней мере, удалось сохранить крупные предприятия. Сейчас они работают пусть не на полную мощность, но все-таки продолжают функционировать.

— Какие точки роста вы видите в отраслях, где региону еще есть куда расти?

— В Стратегии социально-экономического развития, утвержденной в этом году до 2036 года, мы выделили для себя один из шести приоритетов — технологическое усложнение экономики, в том числе, за счет повышения уровня добавленной стоимости путем формирования полноценных производственных цепочек и появления новых переделов. Сегодня у нас немало предприятий, производящих промежуточные товары для промышленности, но меньше компаний, занимающихся выпуском готовой продукции. Создание нового конечного продукта в областях, где ранее производилась лишь сырьевая продукция, открывает широкие возможности для улучшения структуры экономики. Подобный подход применим повсеместно, будь то пищевая промышленность или химия. Химический кластер активно развивается благодаря производству полимеров, минеральных удобрений, лакокрасочных материалов. Важным элементом стратегии становится формирование крепких кооперационных связей между предприятиями разных отраслей.

— Вы обозначили глобальные задачи перед экономикой региона. А как быть с внутренним развитием? Не секрет, что активнее всех районов в Ленобласти развиваются приграничные с Петербургом территории. Как думаете решать проблему этого перекоса?

— Анализируя ситуацию, важно понимать специфику географического положения Ленинградской области. Наш регион очень большой. Чтобы доехать из Светогорска в Подпорожье, потребуется почти столько же времени, как на дорогу из Москвы в Петербург по платной трассе М11. У нас специфическая система расселения: на востоке области она дисперсная, на Карельском перешейке — исторически «хуторская», в агломерации — крупноселенная. И если помните, первый город с населением более 100 тыс. человек — Мурино — появился относительно недавно на границе с Санкт-Петербургом. И надо отметить, что при общей численности населения в Ленобласти более 2 млн человек в агломерации проживает больше половины жителей. Есть экономический центр — Санкт-Петербург, действующий, так или иначе, как магнит. Логично, что предприятия стремятся минимизировать транспортные издержки, размещаясь ближе к основным рынкам сбыта. Поэтому концентрация деловой активности в районах, прилегающих к Петербургу, вполне закономерна.

Развитие, которое дает поселению, например, порт или строительство новых производств, в любом случае будет влиять на прилегающие населенные пункты. Мы оцениваем перспективность развития тех или иных территорий с точки зрения государственной политики. Когда к локации есть интерес у бизнеса, мы как регион, естественно, будем поддерживать развитие. Поможем с социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, медицинскими и спортивными заведениями. Комфортная городская среда — это сегодня та база, которая должна быть обязательно. Мы очень много общаемся с бизнесом, и он говорит, что сейчас в условиях острой конкуренции за кадры нематериальная мотивация, то есть комфортная среда проживания — один из ключевых факторов при принятии сотрудником решения о трудоустройстве в ту или иную компанию.

— Сегодня уже можно подводить предварительные итоги года. Все ли удалось реализовать или пришлось пересматривать какие-то планы?

— Экономика — в принципе живой организм, не может быть такого, что все стоит на месте, здесь постоянно что-то меняется. Министерство экономического развития дважды в год корректирует свой социально-экономический прогноз. Мы тоже что-то пересмотрели в течение года, исходя из макроэкономической ситуации. По ряду отраслей произошла корректировка. Как вы знаете, Тихвинский вагоностроительный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю. Влияет это на экономику? Конечно же, влияет. Отрасль машиностроения у нас объективно попала под корректировку со снижением годовых показателей (снижение может составить свыше 25% к 2024 году.). С другой стороны, мы видим хороший стабильный прирост в химической промышленности, связанный с внешним спросом на минеральные удобрения (+3% к 2024 году на фоне высокой базы, прирост в 2024 году составлял 42% к 2023 году). Это позитивная тенденция.

В сторону увеличения мы откорректировали и прогноз по инвестициям в основной капитал. В прошлом году впервые в истории Ленинградской области по этому показателю мы преодолели рубеж в 1 трлн рублей. Прогнозируем, что с учетом результатов полугодия, завершенного с опережением рекордного 2024 года, этот год мы закончим с результатом примерно в 1,3 трлн рублей.

Александра Тен