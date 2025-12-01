Урожай сахарной свеклы на Ставрополье вырос на 13%

Производство сахарной свеклы в Ставропольском крае в 2025 году выросло на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе минсельхоза региона. Аграрии региона собрали 1 643,8 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 452,5 центнера с гектара, что на 10% выше прошлогодних показателей. Объем собранной сахарной свеклы стал результатом успешной уборочной кампании и увеличения посевных площадей до 36,3 тыс. га, что на 1,1 тыс. га больше, чем в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Сахарная свекла выращивается в пяти округах края, среди которых лидерами по урожаю стали Новоалександровский (536 тыс. тонн), Кочубеевский (518 тыс. тонн) и Изобильненский (435 тыс. тонн) округа. В частности, Кочубеевский округ продемонстрировал рекордную урожайность — до 500 центнеров с гектара при средней сахаристости корнеплодов около 15%. Данные показатели полностью обеспечивают загрузку перерабатывающих предприятий Ставрополья и создают условия для поставок сырья в другие регионы.

Согласно словам первого заместителя министра сельского хозяйства Елены Тамбовцевой, сахарная свекла остается важной и экономически выгодной культурой для края. Власти уделяют внимание не только увеличению площадей, но и снижению зависимости от импортных семян, что соответствует задачам губернатора Ставропольского края. В 2025 году доля отечественных семян превысила 9%. Для стимуляции аграриев, использующих российские семена, предусмотрена государственная поддержка с возмещением 70% стоимости посадочного материала в рамках региональной программы развития сельского хозяйства. На эти цели в бюджете края выделено 4 млн руб.

Рост производства сахарной свеклы на Ставрополье связан с комплексом мер по расширению посевных площадей, повышению эффективности уборочной кампании и государственному стимулированию использования отечественных ресурсов, что способствует укреплению продовольственной безопасности региона. С учетом рекордной урожайности и качественных характеристик корнеплодов, край сохраняет лидирующие позиции в производстве сахара в СКФО.

Станислав Маслаков