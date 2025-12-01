Нидерланды выделят Украине €250 млн на ПВО и боеприпасы для F-16

Нидерланды направят €250 млн на поддержку Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Деньги пойдут на закупку систем ПВО и боеприпасов для истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка»,— написал господин Брекелманс в соцсети X.

Инициатива PURL, разработанная США и НАТО, не предусматривает прямую военную помощь Вашингтона Киеву. Программа предполагает, что американское оружие закупают европейские страны, после чего передают его Украине. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф обещал выделить Украине €3,5 млрд на 2026 год.