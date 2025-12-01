В Казани вынесли приговор бывшему работнику прокуратуры и его соучастникам

Вахитовский районный суд Казани осудил сотрудника прокуратуры Алия Купова, Евгению Покровскую и Артема Мясникова. Господин Купов признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получении взятки, по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышении должностных полномочий, а также по ч. 3 ст. 294 УК РФ — воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ему назначено 8 лет колонии строгого режима, штраф свыше 3,2 млн руб. и запрет занимать должности на госслужбе в течение 4,5 лет. Его также лишили классного чина.

Покровскую суд признал виновной по ч. 1 ст. 241 УК РФ — организации занятия проституцией, ч. 2 ст. 291.1 — посредничеству во взяточничестве, ч. 2 ст. 294 — воспрепятствованию правосудию, а также по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 — покушению на мошенничество. Она получила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 2,2 млн руб.

Мясников осужден по ч. 1 ст. 241 УК РФ за организацию занятия проституцией. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно.

По данным следствия, господин Купов в 2023 году через посредницу получил взятку и вмешивался в расследование, а Покровская и Мясников занимались организацией проституции.

Анна Кайдалова