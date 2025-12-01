В Саратовской области сформировали кадровый резерв главврачей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин акцентировал внимание на кадровом обеспечении больниц в ходе встречи с главными врачами региональных лечебных учреждений. Она состоялась на площадке Клинического перинатального центра.

Господин Бусаргин отметил, что минздрав области создал резерв управленческих кадров для больниц. В настоящее время, как он уточнил, в восьми из них руководители исполняют обязанности. Глава региона дал поручение министерству как можно скорее решить вопрос об их назначении на постоянной основе.

В начале этого года медучреждения Саратовской области пополнились более 1,1 тыс. молодых специалистов. Речь идет и о врачах, среднем медперсонале. Как подчеркнул губернатор, на сегодняшний день больницы укомплектованы первыми на 69,62%, вторыми — на 78,8%.

Роман Бусаргин указал на необходимость эффективного использования доступных механизмов для привлечения молодых специалистов. По его словам, сегодня подготовку по целевым направлениям проходят более 1,9 тыс. человек. В ходе встречи губернатор также обсудил вопрос благоустройства прилегающих к поликлиникам и больницам территорий и напомнил о серьезном увеличении финансирования закупок льготных лекарств в течение последних трех лет.

Павел Фролов