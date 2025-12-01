В Тольятти избили троих несовершеннолетних возле торгового центра

В Тольятти полицейские возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетних. Инцидент произошел возле торгового центра в Автозаводском районе, сообщили в МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В дежурную часть обратился мужчина, сообщивший, что везет в больницу избитого сына. Позже выяснилось, что госпитализированы трое подростков 2008 и 2009 годов рождения. Полицейские опросили пострадавших, их законных представителей и изъяли медицинскую документацию.

Для выяснения обстоятельств сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий установлены личности всех участников конфликта. С несовершеннолетними и их родителями проведены разъяснительные беседы.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои». Полицейские продолжают следственные действия для полного выяснения обстоятельств.

Руфия Кутляева