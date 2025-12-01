ФК «Амкар» утвердил главного тренера на 2026 год

Ярослав Мочалов назначен главным тренером ФК «Амкар Пермь» в 2026 году. Как сообщает пресс-служба клуба, с действующим наставником продлено соглашение о сотрудничестве до конца следующего года.

Ярослав Мочалов

Фото: ФК «Амкар» Ярослав Мочалов

Господин Мочалов уже анонсировал изменения в составе игроков. «Впереди нас ждут новые вызовы и испытания. Нам, как команде, нужно усиление, поэтому скоро в составе появятся новые игроки. К сожалению, с некоторыми ребятами придется расстаться, но это футбол», — отметил он.

46-летний специалист из Саранска пополнил тренерский штаб пермского клуба в качестве старшего тренера в январе 2025 года. С сентября является главным тренером команды. Под руководством господина Мочалова «красно-черные» этой осенью вернулись в дивизион А группы «серебро» Второй лиги. Ранее специалист возглавлял футбольный клуб «Саранск», также работал в штабах брянского «Динамо», «Чайки» и «Мордовии».