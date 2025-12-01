Танкер Mersin получил пробоины из-за четырех взрывов

Танкер Mersin, находящийся у берегов Дакара, получил повреждения корпуса из-за четырех взрывов. Турецкая компания Beikta Denizcilik, владеющая танкером, сообщила, что инцидент произошел 27 ноября, пострадавших нет. После взрывов вода начала поступать в машинное отделение.

Все 22 члена экипажа, включая 17 граждан Индии и 5 турков, были эвакуированы. Танкер устойчив, хотя и имеет крен, и не представляет угрозы для навигации, отметили в компании. Судно стоит на якоре во внутренних водах Сенегала, примерно в 10 км от побережья.

Сенегальское издание Dakar Actu предположило, что танкер мог подвергнуться «украинской военно-морской атаке». На борту Mersin находится около 30 тыс. тонн нефтепродуктов. Сенегальское управление по безопасности на море создало кризисный штаб и планирует операцию по откачке нефтепродуктов.

Mersin вышел в августе из российского порта Тамань в Дакар. По данным турецкого издания Istanbul Haber, судно перевозило российскую нефть. Танкер построен в 2009 году. Зарегистрирован в Панаме и ходит под флагом этой страны.