В Южной Корее злоумышленники взломали 120 тыс. камер для продажи интимных видео

Полиция Южной Кореи задержала четырех подозреваемых во взломе 120 тыс. камер видеонаблюдения в домах и больницах. Полученный интимный контент злоумышленники продавали иностранным сайтам, сообщает SBS.

Кроме того, правоохранительные органы задержали трех человек, купивших видео. Полиция обратилась в Корейскую комиссию по коммуникациям с просьбой заблокировать доступ к одному из сайтов, на котором были опубликованы видео. Жителей призвали регулярно менять пароли от домашних камер.

Злоумышленники взламывали камеры со слабой защитой, которые обычно используются для наблюдения за детьми и домашними животными. Такие камеры подключаются к интернету, чтобы пользователи могли смотреть записи в режиме реального времени с помощью смартфонов. На взломанных камерах были установлены простые пароли, например, «0000» и «ABCD».