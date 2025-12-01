Сотрудник «Мираторга» ранен при атаке БПЛА в Брянской области
Беспилотники атаковали территорию агропромышленного комплекса «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Осколочные ранения получил водитель предприятия, — уточнил чиновник. — Мужчина доставлен в больницу».
Осколки взорвавшегося дрона повредили автомобиль «УАЗ». О других последствиях атаки не сообщается.
Утром глава области отчитался, что за ночь над регионом сбили четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений не было.