Сотрудник «Мираторга» ранен при атаке БПЛА в Брянской области

Беспилотники атаковали территорию агропромышленного комплекса «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Осколочные ранения получил водитель предприятия, — уточнил чиновник. — Мужчина доставлен в больницу».

Осколки взорвавшегося дрона повредили автомобиль «УАЗ». О других последствиях атаки не сообщается.

Утром глава области отчитался, что за ночь над регионом сбили четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений не было.