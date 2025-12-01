В Челябинске случился «Балаганчик»

В Челябинском театре кукол имени Валерия Вольховского 29 и 30 ноября прошли премьерные показы спектакля «Балаганчик», основанного на одноименной пьесе Александра Блока. Автор постановки — челябинский режиссер с многолетним опытом Виктор Плотников. Спектакль повествует о поисках Пьеро и Арлекина Прекрасной дамы в мрачном Санкт-Петербурге. Особенностью постановки стали уникальные марионетки и механизмы, созданные лично Виктором Плотниковым, а также авторская музыка и романсы, сочиненные композитором Татьяной Алехиной.

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского представил премьеру нового спектакля «Балаганчик» по мотивам произведения Александра Блока. Автором идеи, режиссером и художником является Виктор Плотников, который определил жанр постановки как «БлокНот романсов». Спектакль идет на малой сцене и длится всего 45 минут. За это время перед зрителями разворачивается настоящее музыкальное представление — персонажи Пьеро и Арлекина поют романсы, вдохновленные музыкой начала 20 века.

Для спектакля подобрали два состава артистов. Пьеро играют заслуженный артист РФ Федор Псарев и Антон Ничеухин, а Арлекина — Елизавета Борок и Елена Блажеева. Действие постановки происходит в мистическом Санкт-Петербурге. Именно здесь Пьеро и Арлекин пытаются найти Прекрасную даму — идеал, который постоянно ускользает от них. Артисты взаимодействуют друг с другом и с марионетками, исполняют романсы и периодически обращаются к зрителю.

По словам Виктора Плотникова, работа над созданием спектакля «Балаганчик» началась еще 30 лет назад. Впервые он обратился к этому материалу в 1990-х годах. Тогда режиссер показал первый вариант постановки в своем театре «Белый козел», а затем «долгое время возил его по миру».

Виктор Плотников известен своим нетривиальным подходом к созданию кукол. Его работы представляют собой сложные многофункциональные механизмы. Уникальное творчество и самобытность художника гармонично вписались в «Балаганчик». Во время спектакля зрителям покажут четыре механизма. Поражает не только их внешний вид, составленный из множества различных элементов, но и функционал. Пьеро взаимодействует с механизмами, напоминая ученого в лаборатории, в которой он пытается создать историю любви. Все механизмы были изготовлены в мастерской Виктора Плотникова. По его словам, он потратил год на разработку и создание всех устройств.

«У меня есть предположение, что иногда неживое вызывает у человека более живые и ответные чувства, чем текст и иные инструменты»,— отметил Виктор Плотников.

Он также подчеркнул, что самому Александру Блоку было не чуждо создание различных механизмов.

«Недавно мы посетили квартиру-музей Александра Блока. И меня особенно поразила одна вещь: металлическая лодка с паровым двигателем, которую писатель самостоятельно изготовил для своей племянницы. Удивляет, насколько Александр Блок владел этим миром»,— поделился Виктор Плотников.

Спектакль «Балаганчик» — это не только визуализация одноименного произведения Александра Блока, но и некая ретроспектива на жизнь писателя: чем жил он и люди той эпохи. Однако, по словам Виктора Плотникова, материал позволяет оставаться свободным в работе с ним, является актуальным для сегодняшнего времени и не становится исторической реминисценцией.

Над музыкальной составляющей работала композитор Татьяна Алешина. Музыка также отсылает к блоковским временам. Спектакль состоит из четырех коротких романсовых историй, в основе которых текст Александра Блока.

Авторы музыкально-поэтической постановки предлагают зрителям ответить на вопросы найдут ли герои свою мечту, снизойдет ли до них Прекрасная дама, а может быть, всех их поглотит равнодушный Петербург?

