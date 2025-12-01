Россия увеличила экспорт крабов в Китай до 32 тыс. тонн за десять месяцев

Поставки крабов из России в Китай составили 32 тыс. тонн за десять месяцев года. Это на 15% больше аналогичного периода 2024-го. Об этом сообщил Рыбный союз по итогам анализа данных ГТУ КНР, передает «Интерфакс».

Стоимость экспорта сохранилась на прежнем уровне — $800 млн, то есть треть экспортной выручки России от поставок водных биоресурсов на китайский рынок.

Что касается добычи, за десять месяцев года удалось достичь показателя в 76 тыс. т (+12%). Поставки живых крабов вместе с тем сократились на 30% — до 5 тыс. т.

Как добавили в союзе, экспорт мороженого минтая из России в КНР в январе-октябре вырос на 5%, до 480 тыс. т. Отгрузки сурими превысили результаты аналогичного периода 2024 года на 20%. Показатель составил 27 тыс. т. Поставки мороженого филе минтая, напротив, упали до 7 тыс. т (-65%). На 15% (до 70 тыс. т) сократился экспорт мороженой трески.

Всего за десять месяцев Россия экспортировала в КНР 895 тыс. т рыбы и морепродуктов, что на 4% меньше прошлогоднего показателя. Стоимость экспорта при этом выросла на 15% — до $2,5 млрд.