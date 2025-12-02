Прокуратура обжалует приговор бывшим топ-менеджерам ЗиДа

Как стало известно «Ъ-Прикамье», краевая прокуратура направила представление на приговор бывшему исполнительному директору ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) Егору Заворохину и двум его заместителям — Олегу Комарову и Александру Сентябову.

Егор Заворохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в зависимости от роли каждого они обвинялись в злоупотреблении полномочиями, растрате и покушении на мошенничество со средствами оборонного предприятия. Ущерб от предполагаемых преступлений оценен в 427 млн руб. В июле 2025 года господа Заворохин и Комаров были оправданы по эпизоду злоупотребления полномочиями. За покушение на мошенничество им было назначено по три года лишения свободы со штрафом по 300 тыс. руб. Егор Заворохин вместе с Александром Сентябовым обвинялись также в присвоении и растрате, получив четыре и три с половиной года соответственно со штрафами по 300 тыс. руб. Осужденные освобождены от отбытия наказания, поскольку истекли сроки давности уголовного преследования.

По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган не согласен с оправданием осужденных лиц и требует вернуть дело на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд.