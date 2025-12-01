В Перми подросток предстанет перед судом по обвинению в убийстве родственников

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который обвиняется в умышленном причинении смерти двум лицам, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 12 мая 2025 года подросток, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, из-за личной неприязни решил убить бабушку и дядю. Он нанес им несколько по несколько ножевых ударов, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия. Обвиняемый находится под стражей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.