В Ярославле заработал новый автобусный маршрут

1 декабря в Ярославле запущен временный автобусный маршрут № 45, соединяющий улицу Автозаводскую и торговый центр «Рио». Об этом сообщили в правительстве региона.

На линии работают три больших автобуса. Маршрут будет действовать до завершения работ по модернизации трамвайных путей на улице Чкалова и проспекте Октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что новый маршрут поможет жителям микрорайона Пятерка и промышленной зоны на проспекте Октября. Он отметил, что запуск маршрута был необходим из-за временного закрытия трамвайного движения для работ по концессионному соглашению. «Продолжим мониторить ситуацию, чтобы при необходимости сделать работу транспорта более удобной для пассажиров»,— добавил господин Евраев.

Ранее были продлены два электробусных маршрута: № 50 и № 60, а также введен автобусный маршрут № 44. С 15 октября на маршруте № 44 количество автобусов увеличено с шести до восьми, а время работы продлено до 23:00.

Как сообщил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, также с 1 декабря увеличено количество автобусов на пригородном маршруте №132 Красный Бор – Ярославль. На маршрутах № 124 и № 124к добавлена остановка «Школа №46».

Антон Голицын