Доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии выросла до 71,4% в октябре

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Удмуртии составила 71,4% в октябре, увеличившись на 7,4 процентных пункта по сравнению с октябрем 2024 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России доля отказов по заявкам на потребительские кредиты достигла 76%, что на 8,5 п.п. больше, чем годом ранее. По сравнению с сентябрем 2025 года, когда этот показатель составлял 74,7%, доля отказов увеличилась на 1,3 п.п. Это уже второй месяц подряд, когда наблюдается рост данного показателя.

Наибольшие доли отказов были зафиксированы в Новосибирской (78,3%) и Омской (77,8%) областях, а также в Краснодарском крае (77,6%).

Анастасия Лопатина