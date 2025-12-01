В Железноводске сломали вход в Пещеру вечной мерзлоты

В Железноводске в начале декабря 2025 года повредили ограждение, установленное на входе в Пещеру вечной мерзлоты. Мэр города Евгений Бакулин объяснил это происшествие в своем Telegram-канале, предположив, что «Южный Дед Мороз», которого суд запер в пещере установлением металлической решётки в октябре 2024 года, смог ее сломать и теперь гуляет по улицам города. Мэр города-курорта пошутил, что до этого момента Железноводск радовал жителей теплой погодой, но с появлением «Южного Деда Мороза» в пещере морозы могут прийти в город, поэтому он призвал жителей одеваться теплее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Бакулина Фото: Telegram-канал Евгения Бакулина

Пещера вечной мерзлоты — искусственная штольня, расположенная внутри горы Развалка на территории особо охраняемого природного заказника краевого значения «Бештаугорский». С середины 2024 года доступ в штольни ограничили по решению суда из-за необходимости охраны экосистемы и сохранения популяции летучих мышей, обитающих там.

Туристы, посещающие пещеру, оставляли мусор и беспокоили животных, что стало причиной установки металлической решетки, перекрывающей вход. Местные экоактивисты активно добивались таких мер для защиты памятника природы. Тем не менее, пещера уникальна тем, что в ее недрах сохраняется лед даже в теплое время года, что создает эффект «летней мерзлоты» — редкое природное явление для южных регионов России.

Установка ограждения вызвала неоднозначную реакцию в сообществе и среди властей. Глава Железноводска признает важность защиты природы, но выражал сожаление, что памятник недоступен для туристов. В социальной сети он использовал символическое высказывание о «Южном Деде Морозе», который волшебно вышел из замкнутого пространства, чтобы предупреждать жителей о наступлении зимы. Этот образ подчеркивает как культурное значение Пещеры вечной мерзлоты, так и ее экологическую роль в регионе.

Станислав Маслаков