В Невинномысске построят завод по переработке вторичного алюминия

В Невинномысске на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) запускают производство по переработке вторичного алюминия, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Компания «Алюсед» получила согласие краевой комиссии под председательством губернатора Владимира Владимирова на реализацию проекта мощностью 2 тыс. тонн алюминия в год. Инвестиции превысят 220 млн руб., запуск производства запланирован в течение двух лет. Новый завод будет использовать отходы алюминиевой промышленности как сырье и создаст 25 рабочих мест.

Кроме «Алюсед» комиссия поддержала изменения в уже существующих проектах семи резидентов ТОСЭР. Так, «Топдизель Сервис» увеличил объем капитальных вложений и число рабочих мест с 15 до 31. На стройку распределительного центра в Невинномысске компания «Посейдон» скорректировала сроки и стоимость. Инвестиции нарастили также «НефтеХимПром» (химический завод), «Вударт» (деревообрабатывающее производство) и «Экспресс» (пять точек общественного питания). Всего в ТОСЭР работают 53 компании.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что создание новых производств дает импульс развитию региона и улучшению качества жизни. ТОСЭР способствует привлечению инвесторов и росту экономики края, каждый проект поддерживается на всех этапах реализации.

Запуск переработки алюминия в Невинномысске упрочит производство в алюминиевой отрасли региона, сократит зависимость от импорта и внесет вклад в местную экономику и занятость. Проект соответствует стратегии развития индустриального кластера и экологической эффективности, что актуально для территории социально-экономического развития. На фоне расширения уже работающих производств ТОСЭР в Невинномысске укрепляет статус ключевого инвестиционного и индустриального центра края.

Станислав Маслаков