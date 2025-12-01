Мэр Рыбинска заявил о закрытии больше половины рюмочных

В Рыбинске закрыли 11 из 20 рюмочных, сообщил мэр Дмитрий Рудаков. Он отметил, что такие заведения не вписываются в современный облик города, так как часто работают круглосуточно, продают алкоголь сомнительного качества и нарушают общественный порядок.

Фото: Дмитрий Рудаков

Дмитрий Рудаков поручил властям обратить внимание на две рюмочные на улицах Карла Либкнехта и Рапова. По его словам, на эти заведения поступает много жалоб. Городские власти намерены изменить их режим и формат работы.

«Благодарю всех горожан, кто не остается в стороне и сообщает о нарушениях. Наша общая задача — сделать Рыбинск комфортным и безопасным городом для жизни»,— сказал мэр.

Антон Голицын