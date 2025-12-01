Решение по АвтоУСН в банке «Центр-инвест» прошло испытания ФНС России

Банк «Центр-инвест» успешно прошел испытания ФНС России и готовится к запуску специализированного решения по АвтоУСН от BSS. Клиентам банка станут доступны преимущества и автоматизированной упрощенной системы налогообложения.



Банк «Центр-инвест» планирует к запуску инновационный модуль АвтоУСН, разработанный компанией BSS и поддерживающий все необходимые возможности в системе ДБО. Решение предоставляет полное использование преимуществ системы автоматического учета при применении специального налогового режима АвтоУСН для клиентов банка. Новая платформа обеспечивает максимальную поддержку малого бизнеса в условиях правил взаимодействия с ФНС России в части эксперимента по введению АвтоУСН.

Банк успешно завершил тестирование интеграции модуля с системами ФНС России и включен в официальный список кредитных учреждений, имеющих право подключать клиентов к АвтоУСН.

«Благодаря сотрудничеству с BSS мы обеспечиваем наших клиентов современным инструментом, позволяющим сократить административную нагрузку и упростить ведение бухгалтерского учета. Включение банка в реестр ФНС России подтверждает надежность нашей технологической платформы и соответствие всем требованиям регулятора», — подчеркнул начальник операционного управления банка «Центр-инвест» Сергей Попенков.

Клиенты банка получают доступ к следующим преимуществам «автоупрощенки»:

освобождение от налоговой и большей части отчетности в Социальный фонд России. Применяющие его налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов;

налоги рассчитываются автоматически налоговым органом исходя из доходов и расходов по данным онлайн-касс, информации от уполномоченных банков и сведений, которые клиент самостоятельно указал в личном кабинете ФНС России;

часть функций налоговых агентов по исчислению НДФЛ выполняет банк;

не нужно отслеживать сроки подачи деклараций и изменения форматов деклараций.

«Наш продукт нацелен на максимальное удобство и простоту ведения дел для малого бизнеса. Мы предлагаем надежное решение, утвержденное регулятором и протестированное в нескольких крупных банков РФ. Для банка "Центр-инвест" был реализован весь необходимый функционал: постановка на учет АвтоУСН через ДБО, просмотр информации, разметка доходов и расходов налогоплательщика банком и клиентом, отправка этих данных в ФНС для определения налоговой базы, передача данных по сотрудникам в рамках НДФЛ», — прокомментировала руководитель направления по развитию цифровых продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Юлия Савинова.

«Новый механизм существенно облегчает жизнь малому бизнесу, предоставляя комфортное и прозрачное взаимодействие с государственными структурами. В АвтоУСН заложены действенные возможности снижения финансовых и административных издержек для бизнеса. Отказ от отчетности позволяет экономить на услугах бухгалтерского и кадрового сопровождения, а вместе с нулевыми ставками по страховым взносам это хорошее подспорье в ведении и развитии бизнеса», — отметила заместитель начальника отдела Управления оперативного контроля ФНС России Ольга Хвостова.

