В Красную книгу Самарской области добавлены рысь, корсак и еще 12 животных

Красная книга Самарской области пополнилась 25 видами: 14 животных и 11 растений. Об этом сообщает минприроды региона.

В перечень особо охраняемых видов попали рысь и корсак. В лесах региона осталось не больше 10 особей рыси на самой северной границе ареала. Степной лис обитает на юге области и конкурирует за выживание с обычной лисицей и аграриями.

Из Красной книги Самарской области исключили три животных и три растения, популяция которых восстановилась с помощью природоохранных мер. У 19 видов повышена категория редкости. Среди них: черника, брусника, малый суслик — теперь они считаются находящимися под угрозой исчезновения (1-я категория). Статус степной пищухи изменен с 1-й на 3-ю категорию.

Всего под особой охраной в регионе находятся 288 видов животных и 298 видов растений и грибов.

Руфия Кутляева