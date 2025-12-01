Цены на пентхаусы в Петербурге могут вырасти до 1,4 млн рублей за кв. м к 2026 году

Доля пентхаусов на первичном рынке Санкт-Петербурга составляет около 1% от более чем 30 тыс. лотов. На фоне усиливающегося дефицита стоимость такой недвижимости, по оценке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСПб и ЛО), может достигнуть 1,1–1,4 млн рублей за кв. м к 2026 году. Минимальная цена сейчас начинается от 500 тыс. рублей за кв. м.

Согласно данным ассоциации, параметры объектов остаются стабильными: площадь пентхаусов стартует от 150 кв. м, а ценовой диапазон в актуальных проектах — 500–700 тыс. рублей за кв. м. Рост стоимости аналитики объясняют ограниченным числом новых проектов и минимальной долей таких лотов в структуре предложения, что сокращает сроки экспозиции и усиливает конкуренцию.

В АРСПб и ЛО отмечают повышенный интерес к сегменту со стороны обеспеченных покупателей и инвесторов, включая клиентов из Москвы, которые рассматривают подобные объекты как инструмент долгосрочного вложения капитала.

По словам координатора платформы «Навигатор АРСП» Татьяны Родионовой, предложение на верхних этажах новостроек остается крайне ограниченным, что смещает спрос в сторону компактных решений и вариантов с возможностью объединения площадей.

Управляющий партнер Element Елизавета Конвей уточнила, что наиболее востребованы пентхаусы с террасами, высокими потолками и несколькими парковочными местами. Самый дорогой подобный лот у застройщика стоит 2,8 млрд рублей.

Артемий Чулков