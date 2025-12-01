В КЧР выставили на торги имущество предпринимателя на 452 млн рублей

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики признал банкротом предпринимателя Роберта Хубиева из Черкесска, а его имущество общей стоимостью более 452 млн руб. выставят на торги 23 декабря. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд Карачаево-Черкесской Республики признал предпринимателя банкротом и ввел реализацию его имущества 20 февраля. Финансовым управляющим назначен Игорь Сачев из Екатеринбурга.

На торги выставлены четыре лота общей стоимостью более 452 млн руб. Первый лот включает недвижимость стоимостью 45,2 млн руб., частично обремененную залогом в пользу ПАО Банк ПСБ. Второй лот — земельный участок сельхозназначения площадью 144 тыс. кв. м в Адыге-Хабльском районе за 2,4 млн руб., также заложенный в том же банке.

Третий лот представляет долю 99,93% в уставном капитале ООО «Комбинат железобетонных конструкций» стоимостью 213,5 млн руб.. Четвертый — долю 24,18% в ООО «Объединенный производственный комбинат Прогресс» за 191,2 млн руб.

Заявки на участие принимаются с 13 ноября по 22 декабря на электронной торговой площадке. Торги начнутся 23 декабря в 14:00 по московскому времени. Размер задатка составляет 10% от начальной цены лота, шаг аукциона — 5%.

Тат Гаспарян