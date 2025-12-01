Российские заключенные выпустили продукцию на 47 млрд руб. в прошлом году

Осужденные в России в 2024 году произвели продукции более чем на 47 млрд руб., сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Основное (производство.—”Ъ”) — это, конечно, легкая промышленность. Изготавливаем форму для МВД, Росгвардии, МЧС, приставов, Налоговой службы», — рассказал Аркадий Гостев.

По словам господина Гостева, около 92% заключенных в России трудоустроены и работают на выполнение специальных задач. Это оказывает положительное влияние на развитие уголовно-исполнительной системы, отметил директор ФСИН.

Господин Гостев отметил, что численность осужденных в России сократилась, в том числе из-за «гуманизации уголовной политики». Сейчас создано 400 исправительных центров, рассчитанных на 50 тыс. человек. По словам директора ФСИНа, в этих учреждениях содержатся около 30 тыс. человек.