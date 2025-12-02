Армения моя

Ереван все больше набирает популярность как туристическое направление. Оно и понятно — приятный климат, богатая культура и люди, для которых гостеприимство давно перестало быть социальным конструктом и стало частью ДНК. Если вы никогда не были в Армении или хотите узнать ее с новой стороны, мы собрали несколько точек, которые стоит посетить.

Древний армянский монастырь Хор Вирап на фоне вершины Арарат

Древний армянский монастырь Хор Вирап на фоне вершины Арарат



Ереван

Начинать путешествие по Армении стоит, конечно же, со столицы. Прогулки по историческому центру могут легко конкурировать с походом в музей. Советская архитектура органично соседствует со зданиями царской эпохи, а главный козырь ереванских зданий — туф. Мягкий и пористый камень, ставший символом Армении. Из него выполнено большинство старых и самых фотогеничных зданий — их особенно легко заметить по красноватому оттенку камня.

Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване «Каскад» Национальный академический театр оперы и балета имени Александра Спендиаряна в Ереване Улица Сарьяна в Ереване Площадь Республики в Ереване

По старым улицам можно дойти, например, до НИИ Матенадаран — это одно из крупнейших собраний книг и рукописей в мире. При исследовательском центре, в котором сотрудники годами восстанавливают древние манускрипты, действует музей, открытый для широкой публики. Название музея, кстати, происходит от имени Месропа Маштоца — языковеда и создателя современного армянского алфавита.

НИИ Матенадаран Монастырь Нораванк Древние армянские хачкары

Гюмри

Гюмри часто называют культурной столицей Армении. Это звание город оправдывает с легкостью — начиная от церкви Святого Спасителя в центре города и заканчивая галереей сестер Асламазян. О галерее стоит поговорить отдельно. Несколько залов рассказывают историю двух сестер: обе занимались живописью, обе жили этим до самого конца, обе оставили свой след в истории не только армянского искусства. Их сюжеты — армянские женщины, будни трудящихся СССР, традиции своего края и, конечно, женщины. Роли женщины в искусстве здесь уделяется особенное, почти сакральное внимание. Пересказывать картины — дело неблагодарное, поэтому лучше увидеть все лично.

Aslamazyan Gallery

Сам город тоже живет в своем ритме. Брусчатые улицы и старинные дома из черного туфа (тот же камень, что в Ереване, но более темного оттенка дает улицам совсем другое настроение). Старая, еще советская парикмахерская, в которой брадобрей опасной бритвой ровняет контур седовласого мужчины. Бирюзовая дверь посреди домов, которая, как выяснится позже, тоже ведет в галерею. Гюмри не кричит о своей исключительности, но, если послушать внимательно, он с удовольствием о ней расскажет.

Гюмри

Гастротур

Если вам повезло оказаться в Армении в октябре, Фестиваль вина Арени — ежегодное мероприятие, почти обязательное к посещению. Местные винодельни представляют свои лучшие сорта, что идеально работает в паре с легендарным армянским гостеприимством. За бокалом легкого и минерального белого или терпкого красного можно послушать истории создания и производства — отличная первая ступень для тех, кто хочет разбираться в хорошем вине.

Ресторан Sirelis

Помимо фестиваля есть и круглогодичные гастронаправления — например, ферма ArtCheese в области Вайоц Дзор: местные сыры различных сортов здесь обязательно дадут попробовать с бокалом отлично подходящего вина (и не одним).

Илья Петрук