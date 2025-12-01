Пять исторических памятных медалей вернули на надгробие императора Николая I

В Петропавловском соборе прошла памятная церемония, приуроченная к 200-летию со дня смерти императора Александра I и восшествия на престол императора Николая I, сообщает пресс-служба Смольного. У могил российских самодержцев была отслужена заупокойная лития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять медалей, возвращенных на могилу императора Николая Первого в Петропавловской крепости

Фото: Пресс-служба Смольного Пять медалей, возвращенных на могилу императора Николая Первого в Петропавловской крепости

Фото: Пресс-служба Смольного

Особое внимание в этом году было уделено фигуре Николая Первого, чье 30-летнее правление стало эпохой укрепления государственности. В рамках церемонии на его надгробие торжественно вернули пять исторических памятных медалей.

Их точные копии, воссозданные Санкт-Петербургским монетным двором, теперь размещены на своем первоначальном месте, как это было до революции. Коллекция включает награды, посвященные военным кампаниям и самому царствованию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на мероприятии, отметил вклад Николая I в развитие страны. Он подчеркнул, что при императоре были проведены масштабные реформы, начато строительство железных дорог и создан первый полный свод законов Российской империи.

Андрей Маркелов