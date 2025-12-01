ВТБ может направить на дивиденды до 50% от чистой прибыли в 2025 году

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует выплатить дивиденды по итогам года в размере от 25% до 50% чистой прибыли в зависимости от потребности в капитале. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды»,— уточнил господин Костин в интервью Reuters.

По словам банкира, дивидендная доходность должна быть сопоставима с процентными ставками по депозитам банков. Андрей Костин отметил, что рост котировок акций банка сдерживается геополитическими рисками, а рынок нестабилен из-за новостного фона. Поэтому ВТБ больше рассчитывает на привлекательность своих акций с точки зрения дивидендной доходности.

По итогам года ВТБ ожидает получить чистую прибыль около 500 млрд руб. Финансовые результаты и точные планы по дивидендам банк намерен раскрыть в феврале 2026 года вместе с годовым отчетом.

За 2024 год банк выплатил рекордные дивиденды в 275,75 млрд руб., что составило 50% от чистой прибыли по МСФО. На каждую обыкновенную акцию было начислено 25,58 руб. Дивидендная доходность выплат превышала 20%.