Число жертв наводнений в Юго-Восточной Азии превысило 1 тыс. человек

По данным властей, наводнения и оползни, обрушившиеся в последние дни на некоторые районы Таиланда, Малайзии, Индонезии и Шри-Ланки, унесли жизни более 1 тыс. человек.

Наводнения в регионе начались на этой неделе из-за сильных муссонных дождей, охвативших Индонезию, Таиланд и Малайзию, на Шри-Ланку обрушился тропический шторм. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные властей стран, по состоянию на сегодняшний день в Таиланде погибли по меньшей мере 176 человек, в Малайзии — 3. В Индонезии число погибших достигло 502, при этом еще 508 человек числятся пропавшими без вести. Количество погибших на Шри-Ланке выросло до 355 человек, еще 306 пропали без вести, сообщает агентство.

По официальным данным, от стихии пострадали почти 3 млн человек на юге Таиланда, 1,1 млн — на западе Индонезии, более 500 тыс.— на Шри-Ланке.

Кирилл Сарханянц