Глава СК России потребовал доклад по делу о нападении на подростка в Ижевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нападением на 14-летнюю девочку в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Удмуртии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе текущего года группа подростков избила девочку во дворе многоквартирного дома, ей потребовалась медицинская помощь. Родители пострадавшей обратились в компетентные органы, однако, как отмечается, до сих пор никто не привлечен к ответственности.

«Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства»,— говорится в сообщении.

Анастасия Лопатина