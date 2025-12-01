В Грузии основана партия, выступающая за отказ от вступления в НАТО и ЕС

В Тбилиси состоялся учредительный съезд партии «Единая нейтральная Грузия». Главным пунктом учредительного документа, утвержденного на съезде является отказ Грузии от вступления в НАТО и Европейский Союз, передает Interpressnews.

Выступая на учредительном съезде, глава политсовета партии Вато Шакаришвили заявил, что поскольку политическое поле Грузии «освобождается от западной агентуры», тем самым создаются условия для свободного и мирного развития Грузии «без евро иллюзий, куда нас заволокли насильно».

«Мы не для того боролись за независимость в советское время, чтобы место Москвы заняли Брюссель и Вашингтон» — заявил Вато Шакаришвили. Он высказал недоумение тем, что обязательство Грузии вступить в НАТО и ЕС «заставили прописать даже в конституции». По словам докладчика «НАТО, которое превозносили как гаранта мира, ввергло Грузию и Украину в пучину войны» а США «воюет с Россией за счет жизней украинцев».

Не исключено, что в ближайшее время партия «Единая нейтральная Грузия» (ЕНГ) поставит вопрос о проведении референдума об изъятии из конституции Грузии пункта 78 основного закона: «Все ветви власти обязаны сделать все для вступления Грузии в НАТО и ЕС».

Для проведения такого референдума уже есть юридические предпосылки после того, как за несколько дней до учредительного съезда ЕНГ, правящая партия внесла изменение в закон О референдумах. В отличии от предыдущей редакции этого закона, отныне референдумы можно проводить лишь на той территории, которая контролируется официальным Тбилиси — без Абхазии и Южной Осетии. В прежней редакции это категорически запрещалось.

Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) уже назвало съезд ЕНГ «сборищем сателлитов кремлевских марионеток» и выступила категорически против проведения референдума с вопросом об отказе от «прозападного вектора развития Грузии в качестве исторического выбора грузинского народа».

Георгий Двали, Тбилиси