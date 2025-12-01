В Чебоксарах полицейские вычислили автора незаконной съемки БПЛА

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД установили автора незаконной съемки БПЛА в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Кадры появились в соцсетях и сопровождались сатирическим комментарием, что привлекло внимание полиции. Выяснилось, что нарушитель — 22-летний житель Чебоксар — ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти и публичную демонстрацию нацистской символики.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч. 2 ст. 3.1 Закона Чувашии «Об административных правонарушениях». Материал направлен на рассмотрение мировому судье.

С августа 2025 года в регионе действует запрет на съемку беспилотников и публикацию подобных материалов в интернете.

Анна Кайдалова