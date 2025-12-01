Миллениалы столкнулись с реальностью

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему поколение Y чувствует себя разочарованным в связи с карьерой и невозможностью приобрести собственное жилье.

Оказалось, что жизнь, которую обещали в детстве нынешним 30- и 40-летним, осталась только в фантазиях. Предполагалось, что существует некий планируемый и предсказуемый карьерный путь. Нам продавали идею, будто для качественной жизни следует ходить в школу и хорошо учиться, потом поступить в университет, найти хорошую работу, постепенно купить дом или квартиру, вырасти в карьере и с комфортом уйти на пенсию.

На фоне глобальных изменений на рынке труда, развития ИИ, роста стоимости недвижимости относительно доходов все больше пользователей соцсетей осознают, что обещанная схема не сработает. Простого пути от школы до хорошей работы нет. Усердие и повышение не всегда связаны. Мечта обрести собственный дом все время сдвигается куда-то в будущее. Система не выполнила свою часть сделки. Миллениалы, самое трудолюбивое и целеустремленное поколение в истории, разочарованы. Люди получают пощечины одну за другой, столкнувшись то с увольнением, то с очередной процентной ставкой по кредитам.

Недавняя статистика в США выглядит тревожно: средний возраст покупателя первого жилья резко вырос до 40 лет. А семь из десяти опрошенных миллениалов понимают, что не смогут приобрести жилье и выйти на пенсию без получения наследства. На него рассчитывают 63% зумеров и почти 70% миллениалов соответственно, подсчитали в Northwestern Mutual. Впереди крупный трансфер капиталов от бебибумеров младшим поколениям, а также новая неопределенность и понимание, что все будет не так, как нам рассказывали. С другой стороны, технологии дают новые возможности, а отсутствие сценария — свободу действий.

Яна Лубнина