Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, почему длинный узкий хлеб приобрел популярность во Франции.

Хрустящая корочка, пышная дырчатая мякоть и умопомрачительный запах, который прямо-таки заставляет отщипывать кусок за куском… Багет, сыр и красное вино — кажется, культовая французская триада существовала всегда. Но на самом деле длинный узкий хлеб — открытие сравнительно недавнее. Багеты появились в XIX веке и стали популярны в начале XX века, когда парижские пекари добились запрета работы пекарен раньше 04:00. За оставшееся до завтрака время традиционные круглые буханки не успевали пропечься, зато тонкие багеты поспевали вовремя. Еще больше выросла популярность багета при строительстве парижского метро. Рабочие из разных провинций устраивали кровопролитные стычки в туннелях, и строительное начальство запретило им вносить на работу ножи. Багет тут же стал лучшим выбором для обеда, ведь его можно и нужно ломать руками. Так багет стал хлебом мира, а век спустя — еще и культурным наследием Франции. Что ж, заслужил.

