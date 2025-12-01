«История клуба — практически готовый сценарий для фильма о потусторонних силах»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как футбольная команда исправляла ошибки прошлого.

К мистике в спорте можно относиться по-разному. Кто-то верит, кто-то нет, но есть факты, с которыми сложно спорить. История футбольного клуба «Дерби Каунти» — практически готовый сценарий для фильма о потусторонних силах. Все начиналось в конце XIX века. Руководство британской команды решило построить себе новый стадион. Когда под проект подыскали подходящее место, выяснилось, что там стоит цыганский табор. Церемониться с цыганами не стали, их просто выгнали силой. По легенде, они прокляли клуб и предрекли, что он больше никогда не выиграет Кубок Англии, который в те времена был самым престижным трофеем в стране. Конечно, никто в проклятие не поверил, но время шло, а «Дерби Каунти» оставался не у дел. Представьте, команда 13 раз доходила до полуфинала Кубка и трижды играла в заключительном матче, но дотянуться до мечты не могла.

Спустя много лет, уже в середине XX века, перед очередным финалом турнира, куда вышел «Дерби», руководители клуба отправились на поклон к цыганам. Что они предложили старейшинам табора за обиды прошлых лет, неизвестно, но те сняли проклятие отцов и предрекли команде победу. И вот на стадионе «Уэмбли» в финале Кубка, где «Дерби» играл с «Чарльтон Атлетик», при счете 1:1 в самом конце встречи лопнул мяч. Как потом говорили, именно в этот момент цыганское проклятие было снято. По крайней мере, в дополнительное время игроки «Дерби Каунти» забили три мяча и взяли, наконец, заветный кубок.

Владимир Осипов