Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает историю родстера, который принадлежал одному из самых разыскиваемых ФБР преступников.

Фото: FBI Los Angeles

Родстер Mercedes-Benz CLK-GTR был выпущен больше 20 лет назад, но на прошлой неделе стал главным героем как автомобильных, так и криминальных новостей. Когда-то таких автомобилей было построено всего шесть штук. Сегодня Федеральное бюро расследований США арестовало одну из этих машин, поскольку она являлась движимым имуществом Райана Джеймса Веддинга, который в марте этого года был включен в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников.

Будущий автовладелец родился в 1981 году и сначала прославился тем, что на зимней Олимпиаде 2002 года, проходившей в Солт-Лейк-Сити, выступал за канадскую национальную команду в гигантском слаломе. Правда, высоких результатов в спорте он не достиг, а во время учебы в университете увлекся торговлей наркотиками. Четырехлетний тюремный срок не только не перевоспитал Райана, но и, скорее, укрепил в выбранной стезе. К сегодняшнему дню его называют главой преступного сообщества, поставляющего запрещенные вещества из Колумбии в Северную Америку. Обороты организации настолько велики, что генеральный прокурор США Пэм Бонди недавно сравнила Веддинга с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом и Пабло Эскобаром.

Mercedes-Benz CLK-GTR — это, как называют подобные машины, «гоночный автомобиль для дорог общего пользования». Его создание — тоже детективная история. В обстановке строжайшей секретности «мерседесовцы» купили гоночный McLaren, выбросили из него мотор BMW и поставили свой двигатель. Так рождалась эта уникальная машина. Ее почти 7-литровый V12 развивает 612 л.с. Тяга передается на задние колеса через секвентальную 6-ступенчатую механическую коробку передач. Аукционная цена такого автомобиля составляет порядка $13 млн. Есть версия, что Mercedes-Benz CLK-GTR будет продан на торгах, а вырученные деньги могут пойти на частичное покрытие расходов на поимку Веддинга, если таковая когда-либо случится. За сведения, которые приведут к аресту преступника, правительство США сегодня обещает $15 млн.

Дмитрий Гронский