Пыльно место влажно убирает

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие модели пылесосов представит производитель.

Ландшафт российского рынка бытовых пылесосов переживает, пожалуй, самую масштабную трансформацию. Еще три года назад сегмент премиального ухода за домом прочно удерживали европейские и корейские вендоры. Статистика «М.Видео», «Ситилинка», GfK и F.Plus показывает полную смену игроков. На конец 2024-начало 2025 гг. на долю китайских брендов в штуках в сегменте роботов-пылесосов приходилось уже 90-95%. Рынок почти полностью поделен между Dreame, Roborock, Roidmi, Ecovacs и ILIFE. Вертикальные решения представлены устройствами из Поднебесной с долей 75-80%. И именно в этой категории в большей степени произошло замещение ушедших Dyson, а также сокративших свое присутствие Samsung и Bosch.

Потребители уже привыкли, что бытовые инновации теперь приходят с Востока. Недавно на российский рынок зашел новый крупный игрок — компания Tineco. С его техникой только предстоит познакомиться. Пока представители компании обращают внимание на данные Euromonitor International, которые говорят о первенстве бренда в категории моющих пылесосов на протяжении трех лет подряд. Производитель утверждает, что в своем бизнесе делает ставку на собственные исследования и разработку. Сейчас в его портфеле 975 патентов. Поэтому вендор не только не копирует удачные решения конкурентов, но и сам выступает в роли технологического донора для индустрии.

Чтобы подчеркнуть внушительную инженерную мысль, вендор привез в Россию несколько стартовых устройств. Флагман среди них — модель Floor One S6 Stretch Pro с интеллектуальным сенсором iLoop. Последний анализирует степень загрязнения покрытия и автоматически корректирует подачу воды и обороты двигателя. Это оптимизирует расход аккумулятора, заверяют разработчики. Также новинка призвана решать одну из главных проблем вертикального форм-фактора — сложность уборки под низкой мебелью. Особая архитектура резервуаров для воды позволяет корпусу раскладываться на 180°, то есть полностью горизонтально. Мощность всасывания и герметичность при этом сохраняются, отмечают создатели. Всего в текущей линейке Tineco четыре модели, среди которых компактный вертикальный пылесос с системой самоочистки, бюджетный вариант с увеличенным резервуаром для воды и портативное решение для чистки ковров, автомобильных сидений и мягкой мебели.

Александр Леви