Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как мы принимаем решения о том, что выбрать из еды и как можно регулировать пищевые привычки.

Замерев перед открытым холодильником, грустно понимаешь: чего-то хочется, но непонятно, шоколадку или бекон? Прислушавшись к себе, все же делаешь выбор, и его диктует мозг. Японские ученые впервые описали, как работает и от чего зависит механизм той самой тяги к жирному или сладкому. Статью на эту тему публикует Neuroscience News. Для этого мозг использует два нейронных пути. Один — для углеводов, другой — для жиров, это словно своеобразный рубильник, чтобы переключать желание. Ученые подвергли лабораторных мышей дефициту глюкозы. После они все набрасывались на еду, но на разную. Исследователи сделали вывод, что мозг принимает такие решения буквально на уровне нейронов. Именно это может объяснить переедание, срыв диет и, например, зависимость от сладостей. Но как именно переключаться и заставить мозг влиять на свое пищевое поведение, пока непонятно.

Впрочем, есть некоторые рекомендации, которые, как считается, помогают сдерживать необъяснимую тягу к шоколаду или шашлыку. Первое — это как следует высыпаться, потому что недостаток сна усиливает чувство голода. Мозг как будто пытается получить недостающую энергию откуда угодно. Последить за своим эмоциональным состоянием, так как часто склонность к определенным продуктам — это желание просто заесть стресс. А еще можно модифицировать свои пищевые привычки. Например, подружиться со специями: корица, имбирь, шафран или перец усилят вкус блюд и могут отвлечь внимание от десерта.

