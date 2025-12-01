В Ярославле наркоман избил 75-летнего жителя и отнял у него трость

В Красноперекопском районе полиция задержала 24-летнего мужчину, который напал на 75-летнего пенсионера, избил его и украл его трость. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Нападение произошло на улице Большая Федоровская и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Молодой человек подбежал к 75-летнему пенсионеру и потребовал отдать трость. Получив отказ, он сначала убежал, а затем вернулся и начал наносить удары потерпевшему. Пенсионер оказал активное сопротивление, но нападавший повалил его на землю и продолжил избивать. Его спугнули люди, вышедшие из подъехавшего автобуса. В полиции сообщают, что после нападения грабитель снял джинсы и кроссовки и скрылся.

Полиция быстро установила и задержала подозреваемого. Мужчина признался, что находился в состоянии наркотического опьянения. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ущерб оценен в 700 рублей.

Антон Голицын