МИД РФ отреагировал на слова адмирала НАТО об упреждающих ударах по России

В МИД России назвали «саморазоблачительными откровениями» заявления председателя Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне об упреждающих ударах по России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что его слова подводят черту под «мифологией» о «"сугубо оборонительном" характере альянса».

«В Брюсселе любят повторять мантру о "сугубо оборонительном" характере альянса,— говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. — Саморазоблачительные откровения (председателя военного комитета НАТО Джузеппе - ред.) Каво Драгоне об "упреждающих ударах" подводят жирную черту под этой мифологией».

Российская сторона рассматривает сказанное представителем НАТО как «крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации», заявила госпожа Захарова.

Председатель Военного комитета НАТО в ответ на вопрос журналиста Financial Times о способах реагирования на кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства беспилотниками заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России. Он допустил, что НАТО может рассмотреть вариант упреждающих ударов в качестве формы оборонительных действий, однако признал, что такой подход «выходит за рамки обычного способа мышления или поведения» альянса.

Анастасия Домбицкая