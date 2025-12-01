Рост арендных ставок в сегменте офисов В-класса в Петербурге составил 17% к году

По итогам третьего квартала 2025 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах В-класса в Петербурге составила 1 916 руб./кв. м в месяц (включая НДС и OPEX, но не включая КУ). Это на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 6% больше значения на конец 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным консалтинговой компании IBC Real Estate, к концу этого года ожидается дальнейший рост показателя — средневзвешенная ставка аренды может зафиксироваться на уровне 1950 руб./кв. м.

В свою очередь, в офисах класса А по итогам III квартала года средневзвешенная ставка составила 2 862 руб./кв. м в месяц (включая НДС и OPEX, но не включая КУ), что превышает показатель год к году менее, чем на 1%. По сравнению с IV кварталом 2024-го индикатор снизился всего на 1%.

На фоне продолжающегося роста цен на строительство и материалы к концу 2025 года показатель может зафиксироваться на уровне 2 900 руб./кв. м в месяц, отмечают аналитики.

Андрей Цедрик