В Новосибирске руководство стройфирмы подозревают в махинациях на 47 млн рублей

В Новосибирске следователями возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве малоэтажных жилых домов. Об этом сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год неустановленные представители из руководства ООО «Новый мир» получили от участников долевого строительства средства на возведение зданий. Однако впоследствии компания не завершила строительство домов. Сумма ущерба оценивается правоохранителями в 47 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по материал городского управления МВД.

Александра Стрелкова