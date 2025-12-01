«Яндекс.Такси» выплатит 800 тысяч рублей компенсации жителю Ижевска

Ленинский райсуд Ижевска постановил взыскать с «Яндекс.Такси» 800 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда жителю города, пострадавшему в ДТП с участием такси. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В сентябре 2024 года мужчина вызвал такси через приложение «Яндекс Go». Во время поездки водитель автомобиля Lada Granta выехал за пределы дороги и наехал на железобетонную опору. В результате аварии 26-летний истец получил многооскольчатый перелом бедренной кости и перелом зуба.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Суд также установил, что ответственность за причиненный вред несет именно «Яндекс.Такси», так как компания принимала заказ и обеспечивала выполнение услуги перевозки.

