Саратовским сахаром можно накормить около 8,5 млн человек в год

В саратовском минсельхозе сообщили о серьезном прогрессе в сфере производства сахара. Так, этим продуктом местные производители в год обеспечивают примерно 8,5 млн человек.

Речь идет о трети населения всего Приволжского федерального округа (ПФО). Объем производства сахара на одного жителя Саратовской области в среднем составляет 28 кг. Это выше средней нормы потребления в 3,6 раза.

Значительных результатов удалось добиться, в частности, благодаря работе местного сахарного комбината и последовательному увеличению посевных площадей под сахарную свеклу. В минсельхозе Саратовской области назвали производство сахара из свеклы важным компонентом продовольственной безопасности и экономического благополучия страны.

Павел Фролов