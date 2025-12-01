Ставропольскую Евро-Азиатскую торговую корпорацию признали банкротом

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельной строительную компанию Евро-Азиатская торговая корпорация и открыл в отношении неё конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Решение принято по заявлению ООО «Вектор Логистик» из Усолье-Сибирского. Суд отказал в удовлетворении ходатайств самой ЕвроАзиатской торговой корпорации о прекращении производства по делу, возвращении и оставлении без движения заявления кредитора.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Евро-Азиатская торговая корпорация» зарегистрировано в 2015 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1 млн руб. Бенефициар — Андрей Фролов. Выручка компании за 2024 год составила 74,9 млн руб., убыток — 2,5 млн руб.

К компании применили упрощённую процедуру ликвидируемого должника. Конкурсное производство продлится до 19 мая 2025 года в соответствии с федеральным законом о несостоятельности.

Конкурсным управляющим назначили арбитражного управляющего Гульнару Гиззатову из Уфы. Её месячное вознаграждение составит 30 тысяч рублей за счет средств должника.

Суд признал обоснованными требования «Вектор Логистик» на сумму 4,75 млн руб. Долг включает основную задолженность 4,71 млн руб. и неустойку 38,4 тыс. руб. Требования включили в третью очередь реестра кредиторов.

Управляющему поручили опубликовать объявление о банкротстве должника и представить данные об опубликовании в суд. Копию решения направят в налоговую инспекцию Ставропольского края.

Рассмотрение дела по итогам конкурсного производства назначено на 12 мая 2026 года.

Тат Гаспарян