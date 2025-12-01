Бывший краевой министр арестован по обвинению в даче взятки

Пермский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру промышленности Прикамья, экс-главе Индустриального района Перми Дмитрию Дробинину. Он будет содержаться в СИЗО до 28 января 2026 года.

Фото: страница Дмитрия Дробинина в соцсети Дмитрий Дробинин

Как сообщает портал Properm.ru, господин Дробинин обвиняется в даче взятки в размере 3 млн руб. За эти деньги он хотел получить справку о своей негодности к строевой службе в Вооруженных силах РФ.

Господин Дробинин имеет статус военнослужащего. Он подписал контракт с Минобороны РФ в конце 2024 года, находясь под следствием по обвинению в получении взятки и мошенничестве. В начале 2025 года СМИ сообщали, что обвиняемый был отправлен в зону проведения специальной военной операции.

Дмитрий Дробинин был назначен главой Индустриального района в октябре 2021 года. До этого он работал исполнительным директором ассоциации «Лесопромышленники Прикамья». В 2010–2011 годах господин Дробинин руководил краевым минпромом. Муниципальную службу он покинул 25 января 2024 года, после того как администрация Перми не продлила с ним контракт.