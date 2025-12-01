Владельцем взорвавшегося в Новой Москве авто оказался сотрудник НИИ

Владелец взорвавшегося у ЖК в Новой Москве автомобиля — сотрудник одного из научно-исследовательских институтов (НИИ). Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Как уточнил агентству сотрудник экстренных служб, предварительной причиной взрыва и дальнейшего возгорания авто стало короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев.

По данным Telegram-канала «112», владелец машины — 41-летний ученый, специалист в области квантовой электроники. Он работает в НИИ «Полюс» им. Стельмаха. В день взрыва находился в служебной командировке. Одной из причин ЧП Telegram-канал назвал самодельное взрывное устройство под водительским сидением.

Сегодня около жилого комплекса «Град Московский» (ул. Радужная, д. 10) взорвался припаркованный автомобиль. После этого начался пожар. Огонь охватил площадь в 4 кв. м. При взрыве, пишет «МК: срочные новости», в двух квартирах на 3 и 4 этажах дома выбиты стекла.