Число вакансий для пенсионеров в Челябинской области выросло за год на 85%

За январь-октябрь 2025 года в Челябинской области количество объявлений с предложением подработки для пенсионеров выросло на 85% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер вознаграждения при неполной занятости составил 51,2 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авито Подработки».

По данным исследования, пенсионеров в 2,4 раза чаще стали приглашать на работу упаковщиком со средним заработком в размере 31,8 тыс. руб. В список популярных подработок также вошла позиция водителя такси. Количество предложений на нее увеличилось в 2,3 раза, а среднее вознаграждение составило 74,5 тыс. руб.

«Бизнес все чаще предлагает подработку пенсионерам — такие исполнители ценятся за опыт и ответственный подход к задачам. Интерес самих исполнителей пенсионного возраста к частичной занятости также растет — например, за III квартал 2025-го по России общее количество откликов исполнителей старше 65 лет выросло на 44% год к году», — комментирует директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин