В Челябинской области 412 тыс. жителей оформили самозапрет на кредиты

На 1 декабря 2025 года 412,1 тыс. жителей Челябинской области оформили статус самозапрета на кредиты. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

За девять месяцев работы закона на установление самозапрета направили 477,1 тыс. заявок. С просьбой снять статус обратились 40,3 тыс. раз. В целом по региону на 100 жителей приходится 12 человек, имеющих самозапрет.

Подобный статус установлен у 16,2 млн россиян. Лидером по количеству обращений к сервису стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,72 млн заявлений на установку самозапрета. В топ-5 регионов вошли также Московская область (1,18 млн заявлений), Санкт-Петербург (836,1 тыс.), Республика Башкортостан (643,45 тыс.) и Свердловская область (572,14 тыс.).

Виталина Ярховска