Глава Башкирии подписал закон о повышении налога для мигрантов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, изменяющий коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. С 2026 года он вырастет до 2,4924, что повлияет на налоговые платежи иностранных граждан, работающих по патенту.

Председатель Курултая республики Константин Толкачев пояснил, что фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для мигрантов составит 8,5 тыс. руб. в месяц.

При расчете коэффициента учитывались зарплаты в отраслях с наибольшим участием мигрантов, таких как строительство и сельское хозяйство.

Константин Толкачев добавил, что средняя зарплата в строительстве за первые семь месяцев года составила 68,4 тыс. руб., а в сельском хозяйстве — 52,9 тыс. руб. Новый коэффициент учитывает прогнозируемый рост зарплат и направлен на то, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставима с НДФЛ, которую будут уплачивать работники строительной и аграрной отраслей в следующем году.

Сейчас коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, составляет 2,0239 (рассчитанный с его учетом фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов — 6,3 тыс. руб. в месяц).

Олег Вахитов